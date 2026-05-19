Sla neurologa Conte | Con Ovunque vicini lo specialista raggiunge il paziente a casa

Una neurologa ha spiegato che il progetto 'Ovunque vicini' mira a portare le cure specialistiche per la sclerosi laterale amiotrofica direttamente a casa dei pazienti, soprattutto in aree dove i centri di cura sono meno accessibili. L'iniziativa si propone di raggiungere le persone che vivono in zone difficili da raggiungere, offrendo supporto e assistenza senza che debbano spostarsi. Questo metodo consente agli specialisti di intervenire in modo più diretto e continuo, garantendo una presenza costante sul territorio.

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