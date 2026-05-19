Il 9 maggio 2026, una nave ro-ro russa ha attraccato nel porto di Tartus in Siria. Si tratta della nave SPARTA, che fa parte di un convoglio più ampio inviato nel Mediterraneo dalla flotta russa. L’arrivo di questa unità navale è stato confermato dalle autorità portuali e militari coinvolte. La presenza della nave nel porto siriano si inserisce in un quadro di attività navali russe nella regione, con obiettivi militari e strategici ancora non ufficialmente comunicati.

L’arrivo della nave Ro-Ro russa SPARTA nel porto siriano di Tartus il 9 maggio 2026 non rappresenta soltanto un episodio logistico. È, piuttosto, il segnale di una strategia più ampia con cui Mosca tenta di preservare la propria presenza nel Mediterraneo orientale dopo il collasso del sistema Assad. In gioco non vi è semplicemente una base navale, ma la possibilità per la Russia di mantenere una continuità operativa tra il Mar Nero, il Levante e il continente africano. Il dato più rilevante non è infatti il carico – rimasto non confermato ufficialmente – bensì la struttura del convoglio attribuito a Mosca: la presenza della moderna fregata Admiral Flota Kasatonov, della tanker General Skobelev e dell’unità di supporto Akademik Pashin suggerisce una missione pianificata con attenzione politica e militare. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Siria: Tartus, il convoglio SPARTA e la nuova scommessa russa nel Mediterraneo

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