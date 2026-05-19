Sir campioni di tutto La magica squadra di Sirci | Uno slam incredibile
La squadra di pallavolo di Perugia, guidata dall’allenatore Sirci, ha ottenuto il suo secondo titolo consecutivo di Champions League, vincendo anche nel 2026. Dopo aver trionfato nel 2025, il team si è confermato campione d’Europa, dimostrando costanza e determinazione nel corso della stagione. La finale si è conclusa con una vittoria decisiva, consolidando la posizione della squadra tra le migliori d’Europa. La competizione ha visto la partecipazione di diverse squadre di alto livello, con la formazione di Perugia che ha dominato gli incontri più importanti.
Perugia, 19 maggio 2026 – Vincere è difficile, confermarsi lo è ancor di più, ma la Sir Sicoma Monini Perugia ci è riuscita e dopo la vittoria nell’edizione 2025, si è confermata campione d’Europa anche nel 2026 conquistando la sua seconda champions league. Perugia iscrive il suo nome nell’albo continentale per la seconda volta, se si aggiungono le vittorie in campo femminile con la mitica Sirio si arriva a quattro trionfi, davvero niente male. Euforia alle stelle per tutti, ma in special modo per il tifoso numero uno, colui che ci ha sempre creduto anche quando la sua creatura era in embrione, tanto da coniare lo slogan ‘La storia siamo noi’. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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