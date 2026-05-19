Sir campioni di tutto La magica squadra di Sirci | Uno slam incredibile

La squadra di pallavolo di Perugia, guidata dall’allenatore Sirci, ha ottenuto il suo secondo titolo consecutivo di Champions League, vincendo anche nel 2026. Dopo aver trionfato nel 2025, il team si è confermato campione d’Europa, dimostrando costanza e determinazione nel corso della stagione. La finale si è conclusa con una vittoria decisiva, consolidando la posizione della squadra tra le migliori d’Europa. La competizione ha visto la partecipazione di diverse squadre di alto livello, con la formazione di Perugia che ha dominato gli incontri più importanti.

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