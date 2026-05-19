Lorenzo Sinner ha vinto il suo primo titolo Masters 1000, diventando il più giovane a conquistare tutti e nove i tornei di questa categoria. La sua vittoria ha attirato l’attenzione sul suo percorso e sui record che potrebbe superare in futuro. Tra questi, il record di Pete Sampras, che ha raggiunto un numero diverso di vittorie in questa serie di tornei. Restano da capire quali sfide e avversari incontrerà nel prossimo anno e quanto si avvicinerà alle performance del suo predecessore.

? Domande chiave Chi sono i campioni che Sinner supererà nel prossimo anno?. Quanto dista l'azzurro dal record storico di Pete Sampras?. Come si confronta la velocità di crescita di Sinner con Djokovic?. Quali sono le statistiche che lo pongono sopra le leggende del passato?.? In Breve Sinner vanta 10 titoli Masters 1000 occupando la settima posizione storica mondiale.. L'azzurro punta a superare Pete Sampras che ha collezionato 11 trofei.. Djokovic detiene il record assoluto con 40 vittorie nei tornei Masters 1000.. Nadal e Federer seguono il serbo con rispettivamente 36 e 28 successi.. A 24 anni e 274 giorni, Jannik Sinner ha completato il Career Golden Masters diventando il tennista più giovane della storia ad aver vinto tutti i tornei Masters 1000. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner sfida la storia: è il più giovane a vincere tutti i Masters 1000

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SINNER PARLA in SPAGNOLO al MUTUA MADRID OPEN

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Sinner, il più giovane di sempre a giocare almeno una finale in tutti i tornei Masters 1000

Leggi anche: Sinner batte Fils e vola in finale Madrid Open: record storico più giovane in tutti Masters 1000, 350ª vittoria!

PER IL GOLDEN MASTERS! Appuntamento con la storia per Jannik #Sinner , che alle 17 sfida Casper Ruud nella finale degli #IBI26: l'azzurro può riportare gli Internazionali in Italia dopo 50 anni vincendo l'ultimo 1000 che manca alla sua collezione. x.com

Sinner trionfa a Roma e fa la storia: vince anche l'ultimo 1000 e completa il Career Golden MastersPer il numero uno al mondo è arrivato il sesto titolo consecutivo nei Masters 1000, il terzo sulla terra rossa dopo Montecarlo e Madrid ... corrieredellosport.it

Sinner batte Ruud e scrive la storia: 50 anni dopo Panatta, un italiano trionfa a Roma!Jannik cerca la vittoria a Roma, 50 anni dopo Panatta. È l'unico Masters 1000 che manca nella sua bacheca. Cronaca in tempo reale ... corrieredellosport.it