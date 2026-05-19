Dopo aver vinto il torneo di Roma, Jannik Sinner si è allontanato dalla capitale con un trofeo in mano. Nonostante i festeggiamenti, il tennista ha preferito mantenere le sue abitudini quotidiane, come si legge in un articolo del Corriere della Sera che ha rivelato alcuni dettagli sui momenti di celebrazione. La vittoria a Roma rappresenta un passo importante per lui, ma l’atleta si prepara già per le prossime sfide, con Parigi nel mirino.

Le ore dopo la vittoria di Roma. Jannik Sinner ha lasciato Roma con un altro trofeo in valigia. Pure momenti di festa, però, il numero uno continua a rifugiarsi nelle sue abitudini, come spiega oggi Corriere della Sera svelando alcuni retroscena sui festeggiamenti. Poche persone attorno, atmosfera rilassata, rituali invariabili. È il modo che ha scelto per restare lucido dentro una stagione che sta assumendo dimensioni storiche. Dietro il trionfo agli Internazionali non c’è stata soltanto superiorità tecnica, ma soprattutto continuità mentale. Da mesi Sinner vive praticamente senza pause: dopo l’inizio del tour americano a marzo ha accumulato vittorie, finali e titoli in serie, trasformando la sua regolarità in qualcosa di quasi inevitabile. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sinner, Roma è solo l’inizio: adesso Parigi misura la sua grandezza

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SINNER VITTIMA DI UN AGGUATO DI VAGNOZZI E RESNICOFF DOPO LA VITTORIA AL MIAMI OPEN!

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