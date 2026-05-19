Sinner non gioca ma sale nel ranking | ecco perché ha allungato su Alcaraz

Da webmagazine24.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner non ha disputato partite recenti, ma ha comunque guadagnato posizioni nel ranking ATP. La sua vittoria agli Internazionali d’Italia 2026 ha contribuito a migliorare la sua classifica, portandolo a distanziare il rivale più vicino. Il tennista italiano si sta già preparando per il prossimo grande appuntamento sulla terra battuta di Parigi, dove punta a difendere il titolo conquistato l’anno precedente. La classifica attuale riflette quindi i risultati ottenuti senza che siano state necessarie nuove partite.

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(Adnkronos) – Jannik Sinner allunga nel ranking Atp. senza giocare. Il tennista azzurro è reduce dal trionfo agli Internazionali d'Italia 2026 e si prepara a volare a Parigi per affrontare il Roland Garros, vero obiettivo stagionale a cui arriva da campione in carica. Sinner non giocherà alcun torneo in questa settimana prima dell'inizio del tabellone. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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