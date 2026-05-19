Dopo la recente vittoria a Montecarlo, un tennista italiano ha rilasciato un'intervista a L'Equipe Magazine. Durante l'incontro, ha parlato della sua passione per la lettura, specificando di acquistare la Gazzetta, ma di saltare le pagine di tennis perché conosce già i risultati. Ha anche affrontato il tema del caso Clostebol, affermando di aver pagato un prezzo per un errore che non riteneva suo e di aver mostrato un aspetto triste nel periodo precedente alla sospensione.

Nella valigia di Jannik Sinner, fra un torneo e l'altro, si imbarcano con delicatezza i joystick per la Playstation, ma c'è uno scomparto speciale pure per. la Gazzetta: "Mi piace leggere i giornali perchè penso sia importante sapere cosa succede nel mondo, e quando ne ho l'occasione compro volentieri la Gazzetta dello Sport" ha raccontato il numero 1 in esclusiva a L'Equipe Magazine. Con una battuta extra: "Le pagine del tennis le salto, perchè so già cosa succede. leggo quelle di calcio, è uno sport molto importante in Italia". Una curiosità rosea che arricchisce la lunga intervista di Jannik rilasciata lo scorso 12 aprile: dall'ultimo Roland Garros alle serie viste su Netflix, dall'esempio dei genitori alla reazione dopo il caso Clostebol, tantissimi i temi toccati dall'azzurro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner: "Mi piace leggere e compro la Gazzetta. Ma le pagine di tennis le salto, so già tutto..."

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