Durante la trasmissione radiofonica su Rai Radio1, una nota protagonista dello spettacolo ha commentato il tennista in modo particolare, affermando di vederlo come un Dio e descrivendone le qualità fisiche, tra cui le gambe e i muscoli. La discussione è nata nel contesto di un’intervista in cui si parlava della passione per il tennis. La figura del tennista è stata analizzata attraverso osservazioni personali, evitando riferimenti a dettagli biografici o a eventi specifici.

‘ Lory Del Santo show’ a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Appassionata di tennis, alla domanda dei conduttori Nancy Brilli e Giorgio Lauro su cosa abbia provato vedendo Sinner vincere gli Internazionali di Roma, ha risposto senza esitazioni: “Sinner lo vedo come un Dio, non riesco a concepire che perda nemmeno un punto, deve vincere tutte le partite 6-0 6-0, soffro più io che la madre”. E lo trova anche sexy (domanda dei conduttori)? “Non è il più bello di tutti ma ha un bel corpo, con le gambe da fenicottero e il muscoletto nel posto giusto, è proporzionato. Ha una bellezza aristocratica, diciamo che è di un sexy aristocratico, è bello ma frigido”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sinner lo vedo come un Dio. Non è il più sexy ma ha un bel corpo, con le gambe da fenicottero e il muscoletto nel posto giusto…”: così Lory Del Santo

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