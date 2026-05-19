Durante una partita, il tennista ha ottenuto un successo importante, che ha attirato l’attenzione di pubblico e stampa. Dopo un punto decisivo, il presidente di un ente sportivo ha rivolto alcune parole al Capo dello Stato, che si trovava presente sugli spalti. La scena si è svolta tra le urla di entusiasmo dei tifosi e l’attenzione di chi seguiva la gara da vicino. La fatica accumulata durante l’incontro è stata evidente, soprattutto nei momenti più intensi della sfida.

Una faticaccia. L’ultima nell’ordine è stata quella del presidente Binaghi che, dopo l’ultimo colpo di Jannik, ha bisbigliato nell’orecchio del Capo dello Stato. «La vittoria finale è stata quella di convincere Mattarella a premiare Sinner », ha rivelato infatti ieri il capo della Fitp. Il presidente ha ascoltato e fatto un breve cenno di assenso, dimostrando ancora una volta quanto ami lo sport. Questo per dire quanto gli ultimi due mesi siano stati per il numero uno del mondo (e, in parte, anche per noi spettatori) uno sforzo sovrumano. Chiamatelo Fattore F, che non è solo ovviamente fortuna, anche se uno come Boris Becker ricorda sempre... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner imperatore, il fattore "fatica" e i tre custodi invisibili

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¿Quién decidió cómo debía ser la Iglesia (*)

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