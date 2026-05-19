Sinner è già uno dei più grandi di tutti i tempi

Il Roland Garros è entrato nel calendario di Jannik Sinner dalla sera dello scorso 8 giugno, quando il giocatore ha concluso una partita caratterizzata da un risultato drammatico. La partita si è conclusa con un esito che ha lasciato spazio a molte emozioni e discussioni tra gli appassionati di tennis. La presenza di Sinner in questa tornata del torneo ha attirato l’attenzione di pubblico e media, consolidando la sua posizione tra i protagonisti di questa edizione.

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