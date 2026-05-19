Sinner è già uno dei più grandi di tutti i tempi

Da today.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Roland Garros è entrato nel calendario di Jannik Sinner dalla sera dello scorso 8 giugno, quando il giocatore ha concluso una partita caratterizzata da un risultato drammatico. La partita si è conclusa con un esito che ha lasciato spazio a molte emozioni e discussioni tra gli appassionati di tennis. La presenza di Sinner in questa tornata del torneo ha attirato l’attenzione di pubblico e media, consolidando la sua posizione tra i protagonisti di questa edizione.

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Il Roland Garros è segnato sul calendario di Jannik Sinner dalla sera dello scorso 8 giugno, pochi minuti dopo una delle più drammatiche conclusioni di una partita di tennis. Con un solo torneo sulle spalle dopo la sospensione concordata con la Wada, Jannik stava schiacciando Alcaraz nel terreno. 🔗 Leggi su Today.it

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