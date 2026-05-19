Durante una telefonata con il manager di Sinner, Binaghi ha riferito di aver temuto un possibile forfait del giocatore numero uno. La Federazione ha agito rapidamente per prevenire questa evenienza, ma i dettagli precisi delle misure adottate non sono stati divulgati. La conversazione si è concentrata sulle condizioni di salute di Sinner e sulle eventuali soluzioni per garantire la sua partecipazione al torneo di Roma. La partita si svolge con il numero uno presente in campo, senza ulteriori rinvii o rinunce ufficiali.

? Domande chiave Cosa ha detto il manager di Sinner durante la telefonata a Binaghi?. Come ha fatto la Federazione a evitare il forfait del numero uno?. Perché Matteo Berrettini era convinto che Sinner non avrebbe giocato?. Quale accordo segreto ha permesso di salvare il torneo di Roma?.? In Breve Binaghi riceve la chiamata dal manager di Sinner mentre si trova a Cagliari.. Matteo Berrettini conferma le condizioni fisiche compromesse del tennista dopo Madrid.. Il team propone di spostare l'impegno del numero uno da venerdì a sabato.. Sinner vince il torneo dopo 50 anni dall'ultimo successo azzurro a Roma.. Il presidente della FITP Angelo Binaghi ha vissuto momenti di estrema tensione a Cagliari, quando una telefonata improvvisa dal manager di Jannik Sinner ha rischiato di compromettere la partecipazione del numero uno al torneo di Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner a Roma, il terrore di Binaghi: “Temevo il forfait del numero 1

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