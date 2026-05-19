Sinergia artistica incontro tra arti visive poesia e teatro

Da sabato 30 maggio a sabato 6 giugno 2026, la Biblioteca Comunale di Pantigliate ospita l’evento intitolato “Sinergia Artistica”. La rassegna, curata da Carla Paola Arcaini con il patrocinio dell’amministrazione comunale, prevede incontri e esposizioni che coinvolgono arti visive, poesia e teatro. La manifestazione si svolge in via Risorgimento 34, offrendo uno spazio di confronto tra diverse discipline artistiche. L’evento si inserisce nel calendario culturale del paese e durerà una settimana.

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