Sinergia artistica incontro tra arti visive poesia e teatro

Da milanotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da sabato 30 maggio a sabato 6 giugno 2026, la Biblioteca Comunale di Pantigliate ospita l’evento intitolato “Sinergia Artistica”. La rassegna, curata da Carla Paola Arcaini con il patrocinio dell’amministrazione comunale, prevede incontri e esposizioni che coinvolgono arti visive, poesia e teatro. La manifestazione si svolge in via Risorgimento 34, offrendo uno spazio di confronto tra diverse discipline artistiche. L’evento si inserisce nel calendario culturale del paese e durerà una settimana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Sinergia Artistica” – Incontro tra arti visive, poesia e teatro a cura di Carla Paola Arcaini con il patrocinio del Comune di PantigliateDa sabato 30 maggio a sabato 6 giugno 2026 la Biblioteca Comunale di Pantigliate (MI), in via Risorgimento 34, ospita “Sinergia Artistica”, iniziativa ideata e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Vi racconto l'incontro di due persone

Video Vi racconto l'incontro di due persone

Sullo stesso argomento

Arti visive e performance ’De Linea art festival’Sabato 2 e domenica 3 maggio la Certosa di Pontignano ospita una nuova edizione del De Linea Art Festival, l’appuntamento dedicato all’illustrazione...

Clubbing e arti visive a Torino: il collettivo Megabasic approda da ComboSabato 19 aprile, gli spazi di Combo in corso Regina Margherita ospiteranno "Megabasic x Combo", un evento che unisce musica elettronica,...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web