Tognozzi torna alla Juventus? Spalletti lo vorrebbe al posto di Modesto: situazione e retroscena Bremer al passo d’addio? Gleison vuole vincere subito: due club su di lui. La posizione della Juve Comolli Spalletti, è gelo: dal ruolo di Modesto al consulente esterno che influenza il mercato. Il tecnico fa una richiesta a Elkann Ennesima rivoluzione Juventus? Ecco il primo nome da cui ripartire: non è Spalletti Come giocherebbe la Juventus con i soli calciatori cresciuti nel settore giovanile? La TOP 11 degli ultimi 10 anni – VIDEO di Marco Baridon Juventus Women, Canzi: «Soddisfatto della prestazione. Adesso ci attende una finale che può dare tanto» Juventus Women, Bonansea da record: è diventata la giocatrice all-time con più presenze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Simonelli: «Caos calendari? Molto rumore per nulla. E a Sarri sfugge chiaramente una cosa»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Calendari e polemiche, il presidente Simonelli difende la Lega: «Molto rumore per nulla»Calciomercato Inter: il tesoretto per l’estate sale a 90 milioni tra riscatti e addii eccellenti.

Fiuggi, in scena "Molto rumore per nulla"Appuntamento domenica 12 aprile alle ore 18 con un grande classico del teatro “Molto rumore per nulla” di W.

Annuncio del presidente della Lega Serie A Ezio #Simonelli Il caos calendari continua a tenere banco, ma si aspetta la decisione sulla possibilità di anticipare le partite alle 12 di domenica. Altrimenti si andrà al TAR Cosa ne pensate? ? #Calcionews2 x.com

Simonelli: Respingo i sospetti di Binaghi. E nessun errore da parte di Lega Serie AL'edizione di oggi del Corriere della Sera ospita un'intervista a Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Serie A, dopo il recente caos calendari con la discussa sovrapposizione tra il derby di Roma ... tuttomercatoweb.com

Simonelli: Calendari? Nessun errore da parte della Lega, Serie A e Internazionali di tennis hanno convissutoIl presidente della Lega di Serie A al Corriere della Sera: Vorrei chiedere a prefetti e questori di lasciare a noi l'organizzazione del calendario ... tuttojuve.com