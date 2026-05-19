Simonelli archivia il caso derby di Roma-Internazionali | Molto rumore per nulla

Il giudice ha concluso il procedimento relativo al derby tra Roma e Internazionali, definendo la vicenda come priva di conseguenze significative. Dopo settimane di discussioni e polemiche, l'inchiesta si è chiusa senza sanzioni o provvedimenti restrittivi. La decisione è stata comunicata ufficialmente e non sono stati riscontrati elementi che richiedessero ulteriori approfondimenti. Ora si può passare oltre, lasciando alle spalle le tensioni accumulate nel corso delle ultime settimane.

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Quando la tempesta passa senza provocare danni incalcolabili, ecco che si può passare alla fase “pararsi il posteriore”: Ezio Simonelli, il presidente della Serie A, non ci ha messo molto a derubricare il tutto con un molto rumore per nulla e con un imperioso: “Non c’è stato alcun errore di programmazione da parte nostra”. Le sue parole al Corriere della Sera. Simonelli: “Nessun errore da parte nostra, respingo ogni sospetto”. Si legge sul Corsera: “Non c’è stato da parte nostra un errore di programmazione. Respingo con fermezza il sospetto, non può essere un problema organizzare nella stessa città due eventi a distanza di poche ore. Quando compiliamo il calendario usiamo un software super sofisticato (utilizzato anche da Ligue 1, Liga, Nfl e Nba) in cui immettiamo circa 400 vincoli non solo sportivi ma anche territoriali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Simonelli archivia il caso derby di Roma-Internazionali: “Molto rumore per nulla” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Calendari e polemiche, il presidente Simonelli difende la Lega: «Molto rumore per nulla»Calciomercato Inter: il tesoretto per l’estate sale a 90 milioni tra riscatti e addii eccellenti. Simonelli: «Caos calendari? Molto rumore per nulla. E a Sarri sfugge chiaramente una cosa»Tognozzi torna alla Juventus? Spalletti lo vorrebbe al posto di Modesto: situazione e retroscena Bremer al passo d’addio? Gleison vuole vincere... Simonelli: Tennis? Il calcio è un'altra cosa: a Milano in 400milaIl presidente della Lega Serie A parla al Corriere della Sera dopo le forti polemiche per la collocazione del derby di Roma ... fcinternews.it Il presidente della Lega Serie A Simonelli archivia il caso derby di Roma-Internazionali di tennis: Molto rumore per nulla, nessun errore. Tutti cercano visibilità attraverso ...Il numero uno della Lega difende il calendario di Roma-Lazio nel giorno della finale degli Internazionali: Nessun errore, i due eventi hanno convissuto serenamente. goal.com