Simest intesa con le agenzie per il lavoro Umana e Orienta

Simest, società del Gruppo Cdp dedicata all’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha firmato due nuovi accordi di collaborazione con le agenzie per il lavoro Umana e Orienta. Gli accordi sono stati annunciati recentemente e prevedono iniziative di collaborazione tra le parti. La società ha comunicato che queste collaborazioni mirano a favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane attraverso percorsi di formazione e inserimento lavorativo. Nessuna ulteriore informazione è stata resa nota sui dettagli delle intese.

Simest, società del Gruppo Cdp per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, annuncia la sottoscrizione di due accordi di collaborazione con le agenzie per il lavoro Umana e Orienta. Le partnership, si legge in una nota, intendono coniugare le competenze di Umana e Orienta nei processi di reclutamento, selezione e formazione di personale con il consolidato know-how di Simest nella individuazione di soluzioni finanziarie a supporto della crescita e competitività internazionale delle imprese italiane. L’obiettivo è supportare pmi e imprese di filiera, in un percorso di ampliamento delle competenze necessario per assicurarsi un posizionamento strutturato sui mercati globali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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