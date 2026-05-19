Silver Service e Sts a Transpotec Logitec 2026 | 60 anni di innovazione
A Milano si è conclusa la 2026 edizione di Transpotec Logitec, la principale fiera italiana dedicata alla mobilità professionale e alla logistica, che si è svolta dal 13 al 16 maggio. Durante l’evento, sono state presentate novità e prodotti di numerose aziende del settore, con particolare attenzione alle soluzioni di Silver Service e Sts, che hanno celebrato i loro 60 anni di attività. L’appuntamento ha attirato professionisti e operatori del settore da diverse regioni del paese.
Milano ha accolto con successo Transpotec Logitec 2026, appuntamento fieristico di riferimento in Italia per la mobilità professionale e la logistica, svoltosi dal 13 al 16 maggio. In uno scenario in cui il trasporto su gomma continua a rappresentare la spina dorsale dell’economia italiana — con il 92,1% delle merci movimentate nel 2024 — efficienza e innovazione si confermano elementi centrali per la competitività del sistema Paese. In questo contesto, le realtà abruzzesi Silver Service e STS hanno avuto un ruolo da protagoniste nel padiglione 14, chiudendo la manifestazione con un bilancio positivo e rafforzando la propria presenza nel settore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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