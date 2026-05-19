Silence is mostra personale di Marco Rèa
La mostra personale di Marco Rèa, curata da Street Levels Gallery, presenta circa cinquanta opere create tra il 2013 e il 2026. L’esposizione si svolge in un percorso che attraversa diversi momenti della produzione dell’artista romano, offrendo una panoramica della sua evoluzione artistica. Le opere presenti spaziano tra tecniche e temi differenti, riflettendo la versatilità di Rèa. La rassegna si configura come un viaggio attraverso le tappe di un’artista che nel tempo ha sviluppato una poetica personale.
Mostra personale di Marco RèaA cura di Street Levels GalleryLa mostra riunisce circa cinquanta opere dell’artista romano realizzate tra il 2013 e il 2026, configurandosi come un viaggio alla scoperta della sua evoluzione e illustrando la poetica di uno degli artisti italiani più trasversali della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: “The Anatomy of Silence”, la mostra
“Homo homini lupus”, la mostra di Marco Morisini allo spazio MArCo di Bottega BrandinaApre al pubblico sabato 16 maggio la nuova mostra “Homo homini lupus” di Marco Morosini presso lo spazio MArCo (Morosini Arte Contemporanea), situato...
Marco Rèa e l’autopsia del glamour: la mostra a Street Levels Gallery di FirenzeAlla Street Levels Gallery di Firenze, circa 50 opere raccontano l’evoluzione della ricerca di Marco Rèa: in mostra 20 anni di lavoro ... exibart.com
Marco Rèa - Viaggio sulla lunaSabato 12 ottobre 2024 alle ore 18.00, Rosso20sette arte contemporanea presenta la mostra personale Viaggio sulla luna di Marco Rèa, accompagnata dai testi di Ivana Salis e Marco Rèa. In mostra ... romatoday.it