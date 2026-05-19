Silence is mostra personale di Marco Rèa

La mostra personale di Marco Rèa, curata da Street Levels Gallery, presenta circa cinquanta opere create tra il 2013 e il 2026. L’esposizione si svolge in un percorso che attraversa diversi momenti della produzione dell’artista romano, offrendo una panoramica della sua evoluzione artistica. Le opere presenti spaziano tra tecniche e temi differenti, riflettendo la versatilità di Rèa. La rassegna si configura come un viaggio attraverso le tappe di un’artista che nel tempo ha sviluppato una poetica personale.

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