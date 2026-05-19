Sigle tanto impegnate nel dare la parola ad Hannoun vogliono censurare il libro di Greppi
Due organizzazioni politiche e un collettivo hanno diffuso comunicati in cui si afferma che alcune sigle impegnate nel promuovere interventi di un certo rappresentante vogliono censurare un libro scritto da un autore. I messaggi sono firmati rispettivamente da Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Usb, Collettivo 26x1 e Una Voce per Gaza. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni che spingerebbero queste sigle a intraprendere questa posizione.
«Sono apparsi due comunicati firmati da Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Usb, Collettivo 26x1 e Una Voce per Gaza. Nel primo proclama si chiedeva l’annullamento della presentazione del libro “Fact-checking su Israele”, di Nathan Greppi, invocando l’intervento dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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Fact-checking su Israele, il libro di Greppi che riporta il conflitto dal racconto ai fattiCi sono libri che si limitano a inserirsi in un dibattito già tracciato, e altri che provano a rimetterne in discussione le regole stesse.