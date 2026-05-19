Sigle tanto impegnate nel dare la parola ad Hannoun vogliono censurare il libro di Greppi

Due organizzazioni politiche e un collettivo hanno diffuso comunicati in cui si afferma che alcune sigle impegnate nel promuovere interventi di un certo rappresentante vogliono censurare un libro scritto da un autore. I messaggi sono firmati rispettivamente da Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Usb, Collettivo 26x1 e Una Voce per Gaza. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni che spingerebbero queste sigle a intraprendere questa posizione.

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