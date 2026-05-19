Domenica 17 maggio, durante la trasmissione Report, il conduttore ha dedicato ampio spazio alle pagine social non ufficiali legate alla destra politica. Nel corso della puntata, Ranucci ha commentato alcune dichiarazioni fatte da un utente durante una diretta, definendo il suo intervento come una provocazione. La discussione si è concentrata sulla presenza di contenuti politici sui social e sui modi in cui vengono gestite le comunicazioni online da parte di gruppi di destra.

Domenica scorsa, 17 maggio, Sigfrido Ranucci, all’interno del suo programma Report, ha dedicato gran parte della puntata alle pagine “non ufficiali” che curano la comunicazione social della destra. Il tentativo è chiaro: dipingere un minestrone di personaggi loschi, caratterizzato da intricate relazioni tra fantomatici (e fantasiosi) poteri forti, sovversione e apparati di non si sa quale potere. Sembra la trama di una spy story scadente “all’amatriciana”, eppure è esattamente ciò che è andato in onda a Report. Una lunga lista di proscrizione gra-tu-i-ta – ossia pagata con i soldi dei contribuenti – che non svela nulla di illegale ma mette sotto i riflettori decine di professionisti della comunicazione che hanno scelto di combattere una battaglia diversa rispetto a quella della narrazione mainstream: «La battaglia per la libertà». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Siete dei poveri comunisti” a Ranucci: «Il Muro è caduto: vi tocca sorbire un mondo plurale. Spiaze»

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Siete solo dei poveri comunisti solo dei poveri comunisti

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