Siete degli str**zi | Donzelli contestato fuori da Montecitorio interrompe l’intervista e discute con un passante – Video

Un episodio si è verificato nei pressi di Montecitorio durante un’intervista a un deputato di Fratelli d’Italia. Mentre parlava con i giornalisti, un passante ha rivolto un’espressione offensiva nei suoi confronti, gridando “Siete degli str**zi”. Il deputato ha interrotto immediatamente l’intervista e si è confrontato con la persona presente sul posto. Il fatto è stato ripreso in un video che ha fatto rapidamente il giro sui social media.

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Fuori programma per il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli: durante un’intervista con i giornalisti fuori da Montecitorio è stato contestato da un passante. Il deputato stava parlando di immigrazione ed è stato interrotto da un uomo che indossava una maglia dell’associazione Libera che ha ribattuto al discorso di Donzelli dicendogli che la migrazione è un “fatto inarrestabile” che va gestito e capito in quanto esigenza umana. Donzelli ha bloccato l’intervista e si è messo a discutere con il passante. Poi dopo aver terminato con giornalisti, ha riavvicinato l’uomo per concludere il dibattito. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Siete degli str**zi”: Donzelli contestato fuori da Montecitorio, interrompe l’intervista e discute con un passante – Video ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video «Siete degli str..i», intervista a Donzelli interrotta da un contestatore fuori Montecitorio Sullo stesso argomento Modena, Giovanni Donzelli (FdI) contestato fuori da MontecitorioFuori programma oggi per il esponente di Fratelli D’italia Giovanni Donzelli che nel corso di un’intervista rilasciare ai giornalisti fuori da... Leggi anche: "Vergognatevi, siete degli str…". Insulti a Donzelli da parte di un militante pro-immigrazione Donzelli contro un contestatore fuori Montecitorio: Siete degli…. VIDEOAffaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ... affaritaliani.it Vergognatevi, siete degli str…. Insulti a Donzelli da parte di un militante pro-immigrazioneVoi, per me, siete degli stronzi. Non rispettate gli esseri umani. Un uomo con la t-shirt dell’associazione Libera ha così aggredito verbalmente il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli da ... ilgiornale.it