Siena odio razziale e pedopornografia in chat | 13 minorenni denunciati dalla Digos sequestrati fucili
A Siena, tredici minorenni sono stati denunciati dalla DIGOS nell’ambito di un’indagine che ha portato al sequestro di armi e materiale pedopornografico, oltre a scoprire contenuti legati alla propaganda di odio razziale nelle chat. Le operazioni hanno coinvolto diverse attività investigative, con l’obiettivo di accertare reati di natura penale tra i giovani coinvolti. I minori, tutti sotto la soglia dei 18 anni, sono stati iscritti nel registro degli indagati e sono in corso ulteriori accertamenti.
Tredici minorenni denunciati per detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico e propaganda di idee fondate sull’odio razziale in un’operazione condotta dalla DIGOS della Polizia di Stato di Siena. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, sono state avviate a luglio 2025 e hanno portato a perquisizioni e sequestri nelle abitazioni dei giovani coinvolti. Le indagini della DIGOS: una rete di relazioni illecite tra minorenni Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio a seguito di un’articolata attività investigativa della DIGOS della Questura di Siena. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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