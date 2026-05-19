Siena odio razziale e pedopornografia in chat | 13 minorenni denunciati dalla Digos sequestrati fucili

A Siena, tredici minorenni sono stati denunciati dalla DIGOS nell’ambito di un’indagine che ha portato al sequestro di armi e materiale pedopornografico, oltre a scoprire contenuti legati alla propaganda di odio razziale nelle chat. Le operazioni hanno coinvolto diverse attività investigative, con l’obiettivo di accertare reati di natura penale tra i giovani coinvolti. I minori, tutti sotto la soglia dei 18 anni, sono stati iscritti nel registro degli indagati e sono in corso ulteriori accertamenti.

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Tredici minorenni denunciati per detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico e propaganda di idee fondate sull’odio razziale in un’operazione condotta dalla DIGOS della Polizia di Stato di Siena. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, sono state avviate a luglio 2025 e hanno portato a perquisizioni e sequestri nelle abitazioni dei giovani coinvolti. Le indagini della DIGOS: una rete di relazioni illecite tra minorenni Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio a seguito di un’articolata attività investigativa della DIGOS della Questura di Siena. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Siena, odio razziale e pedopornografia in chat: 13 minorenni denunciati dalla Digos, sequestrati fucili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Siena, 13 minorenni denunciati dalla Digos: chat neonaziste, odio razziale e armiL’operazione “Format 18” a Siena fa emergere un gruppo di adolescenti accusati di propaganda nazifascista, detenzione di armi e materiale... Apologia del nazismo, pedopornografia e odio razziale: 13 minorenni denunciati a SienaSiena, 19 maggio 2026 – Si va dalla detenzione illegale di armi alla diffusione di materiale pedopornografico, fino alla propaganda di idee fondate... Notizia che non leggerete a destra! La polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedo-pornografico, propaganda di odio razziale e apologia del movimento fasci x.com Odio razziale e apologia di fascismo, 13 minori denunciati a Siena | Video Sky TG24 reddit VIDEO | Odio razziale, esaltazione del fascismo: 13 minori denunciati a SienaLe indagini partite dal possesso di armi hanno scoperchiato un mondo virtuale fatto di violenze, pedopornografia, esaltazione del fascismo. Tra i 13 indagati anche una ragazzina ... dire.it Odio razziale e pedopornografia, 13 minori denunciatiAccedevano al dark web i 13 minorenni tra i 16 e i 17 anni - tra loro anche una ragazza - al centro di un fitto scambio virtuale nel nome della propaganda di estrema destra. rainews.it