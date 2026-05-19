Sicurezza sul lavoro l' importante ricerca con protagonista il Politecnico di Lecco

Il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano ha organizzato un evento di chiusura dedicato alla presentazione dei risultati del progetto di ricerca Bric 2022 - No Risks. La giornata ha visto la partecipazione di vari professionisti e studiosi, che hanno condiviso i dati raccolti e le analisi svolte nel corso dello studio. La ricerca si è concentrata sulla sicurezza sul lavoro, analizzando le pratiche e le misure adottate nel settore. L'incontro ha rappresentato un momento per discutere delle novità emerse dal progetto.

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