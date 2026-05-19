Sicurezza sul lavoro l' importante ricerca con protagonista il Politecnico di Lecco

Da leccotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano ha organizzato un evento di chiusura dedicato alla presentazione dei risultati del progetto di ricerca Bric 2022 - No Risks. La giornata ha visto la partecipazione di vari professionisti e studiosi, che hanno condiviso i dati raccolti e le analisi svolte nel corso dello studio. La ricerca si è concentrata sulla sicurezza sul lavoro, analizzando le pratiche e le misure adottate nel settore. L'incontro ha rappresentato un momento per discutere delle novità emerse dal progetto.

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Il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano ha ospitato l'evento di chiusura dedicato alla presentazione dei risultati del progetto di ricerca Bric 2022 - No Risks. L’incontro ha rappresentato il culmine di un percorso biennale, avviato nel maggio 2023 e finanziato dall’Inail. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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