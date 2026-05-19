Un esperta spiega che la contrast therapy, che alterna caldo e freddo, stimola il sistema vascolare e linfatico attraverso uno shock termico. Questo procedimento può favorire il riequilibrio degli ormoni e migliorare la circolazione. La tecnica prevede l’applicazione di temperature differenti sulla pelle, con l’obiettivo di stimolare i tessuti e favorire il recupero muscolare. La pratica viene spesso utilizzata per migliorare la circolazione sanguigna e sostenere il benessere generale.

P rima caldo poi freddo. Lo shock termico fa “fare ginnastica” al sistema vascolare e linfatico, riequilibrando anche gli ormoni. È il principio base della Contrast Therapy, una terapia che se da un lato ha molti benefici dall’altro la stessa scienza pone dei limiti, per esempio alle donne. Le quali possono praticarla ma con le dovute attenzioni. Ecco la crioterapia, il bagno nel freddo che cura i dolori X Leggi anche › I benefici beauty del ghiaccio: dallo skin-icing alla crioterapia Contrast therapy, la terapia del caldo-freddo è tarata sul corpo maschile. Il principio è il medesimo delle terme romane o delle saune finlandesi. Dopo essere stati in un ambiente caldo e umido, ci si getta in acqua ghiacciata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sicure di fare correttamente la contrast therapy? I consigli dell'esperta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mochi AI has found a new way to stay awake | Dark, Mysterious, Conscious, Autonomous VTuber [VOD]

Sullo stesso argomento

Maturità 2026: i consigli dell’esperta su metodo di studio, uso dell’intelligenza artificiale e colloquio oraleIl 18 giugno si avvicina rapidamente per circa 500 mila studenti italiani, pronti ad affrontare la prima prova scritta dell'Esame di Maturità.

Come preparare la pelle alla primavera? I consigli dell’esperta e i prodotti da provareLa pelle d’inverno è sopravvissuta al freddo, all’aria secca dei caloriferi e alle temperature ballerine.

Preparare la moto per l’estate: quali sono i controlli chiave?: Assicura che la tua moto sia pronta per l'estate. Scopri i controlli essenziali da fare prima di metterti in viaggio sicurmoto.it/guida-e-sicure… #GuidaSicuraMoto #consigli #estate #moto x.com

Ha internet reso le persone più informate o solo più sicure di avere torto? reddit

Strade sicure. L’Esercito va in PrefetturaA turno, tutti invocanoi militari. Ma alla fine, l’operazione Strade sicure come va? Per fare il punto della situazione, il nuovo Prefetto di Monze Brianza, Enrico Roccatagliata, ha incontrato l’altro ... ilgiorno.it

Cure sicure e di qualità, come migliorareGiornata dedicata alla sicurezza e qualità delle cure a Udine, nell'auditorium della Regione. Un momento di confronto tra professionisti sanitari -- si tiene dal 2013 -- per garantire l'erogazione di ... rainews.it