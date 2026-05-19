Sicilia scoperto il segreto del Plemmirio | tempeste di 125mila anni fa
Recentemente, negli studi sui sedimenti del Plemmirio in Sicilia sono emersi dettagli riguardanti tempeste avvenute circa 125.000 anni fa. Analizzando i depositi storici, gli scienziati hanno individuato tracce di eventi climatici intensi che si sono verificati in passato. Queste informazioni aiutano a comprendere meglio i modelli delle tempeste antiche e il loro impatto sulla regione. I risultati contribuiscono a valutare i rischi di fenomeni simili in futuro, considerando anche la possibilità di eventi meteorologici estremi come i medicanes.
? Punti chiave Cosa rivelano i sedimenti del Plemmirio sulle tempeste del passato?. Come possono le antiche onde influenzare il rischio di nuovi medicanes?. Perché i depositi siciliani sono unici come quelli dei Caraibi?. Quali pericoli attende il litorale siciliano con l'innalzamento del mare?.? In Breve Ricerca coordinata da Giovanni Scicchitano con Università di Bari, Venezia e istituti CNR-INGV.. Depositi sedimentari analizzati nella Penisola della Maddalena presso l'Area Marina Protetta del Plemmirio.. Eventi meteomarini attribuiti all'ultimo interglaciale Tirrenico avvenuto 125mila anni fa.. Simulazioni indicano rischio inondazioni costiere per l'innalzamento del livello del mare entro fine secolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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