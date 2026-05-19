Sicilia scoperto il segreto del Plemmirio | tempeste di 125mila anni fa

Recentemente, negli studi sui sedimenti del Plemmirio in Sicilia sono emersi dettagli riguardanti tempeste avvenute circa 125.000 anni fa. Analizzando i depositi storici, gli scienziati hanno individuato tracce di eventi climatici intensi che si sono verificati in passato. Queste informazioni aiutano a comprendere meglio i modelli delle tempeste antiche e il loro impatto sulla regione. I risultati contribuiscono a valutare i rischi di fenomeni simili in futuro, considerando anche la possibilità di eventi meteorologici estremi come i medicanes.

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