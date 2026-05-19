Si spezza cavo Telecom sulla Provinciale interviene la protezione civile

Lunedì 18 maggio, sulla Strada Provinciale 280 in località Calabritto, nel territorio di Galluccio, si è verificato un incidente che ha coinvolto un cavo Telecom. Il cavo si è improvvisamente spezzato e si è trovato al centro della carreggiata, creando un possibile pericolo per la circolazione. Sul posto sono intervenute le squadre della protezione civile per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita e non sono stati segnalati disagi significativi alla viabilità.

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