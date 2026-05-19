Si spezza cavo Telecom sulla Provinciale interviene la protezione civile
Lunedì 18 maggio, sulla Strada Provinciale 280 in località Calabritto, nel territorio di Galluccio, si è verificato un incidente che ha coinvolto un cavo Telecom. Il cavo si è improvvisamente spezzato e si è trovato al centro della carreggiata, creando un possibile pericolo per la circolazione. Sul posto sono intervenute le squadre della protezione civile per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita e non sono stati segnalati disagi significativi alla viabilità.
Attimi di preoccupazione nella giornata di ieri, lunedì 18 maggio, lungo la Strada Provinciale 280, in località Calabritto, nel territorio di Galluccio, nell’Alto Casertano, dove un cavo Telecom si è improvvisamente spezzato finendo al centro della carreggiata.Il conduttore, di colore grigio, è. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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