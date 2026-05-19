Sì si può essere criminali e laureati

In una giornata di maggio, a Firenze, si è aperto il dibattito sulla possibilità di essere sia criminali sia laureati, in seguito alla vicenda accaduta a Modena. La tragedia avvenuta in questa città è stata al centro di discussioni politiche e mediatiche, diventando un punto di riferimento per le polemiche di chiusa campagna elettorale. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla relazione tra formazione e comportamenti criminali, senza che siano state fatte deduzioni o approfondimenti di carattere personale o giudiziario.

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