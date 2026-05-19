Si intromette in una lite per difendere una ragazza | gli costa due coltellate

Da veneziatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo si è immischiato in una lite tra due persone per difendere una ragazza, ma è stato ferito con due coltellate, una al braccio e una al costato. Le ferite, che per fortuna non sono gravi, sono state causate da un colpo di coltello. Prima dell’aggressione, è stato anche colpito con pugni alla testa e con altre botte sul corpo. La vicenda si è svolta in un'area pubblica, dove sono intervenuti i soccorritori.

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Un fendente al braccio e uno al costato, solo casualmente non gravi, e prima pugni in testa e botte dappertutto. È costato caro a un 36enne di Motta di Livenza intervenire in una lite tra due giovani sui 25 anni di Vicenza, che stavano baruffando in strada poco distante da un bar a Bibione, nella. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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