Shiseido registra una crescita del 58% ma calano le vendite

Nel primo trimestre del 2026, Shiseido ha pubblicato un report con dati contrastanti. L’azienda ha registrato un aumento del 58% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma le vendite totali sono scese a 232 miliardi di yen, circa 1,26 miliardi di euro. La crescita percentuale si riferisce a un confronto con lo stesso trimestre dell’anno precedente, mentre i ricavi complessivi mostrano una diminuzione rispetto ai periodi precedenti.

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Notizie contrastanti per il primo trimestre del 2026 di Shiseido. Il report pubblicato dall’azienda registra una flessione con vendite per 232 miliardi di yen (1,26 miliardi di euro). Si tratta del -3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente mentre, per quanto riguarda la redditività, c’è stato un miglioramento. Infatti, l’utile è cresciuto del 58% a 13 miliardi di yen (70,3 milioni di euro). Le tensioni tra Giappone e Cina hanno influenzato questi risultati già da novembre 2025, dopo le dichiarazioni della premier giapponese Sanae Takaichi. Sostenevam infatti, che un’eventuale invasione cinese di Taiwan potrebbe provocare una risposta militare da parte del Giappone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Shiseido registra una crescita del 58% (ma calano le vendite) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento BMW in affanno: calano le vendite, ma Mini corre con l’elettricoIl primo trimestre del 2026 si chiude con un bilancio complesso per il colosso tedesco Bmw, che ha registrato una contrazione del 3,5% nelle vendite... Volkswagen: calano le vendite, ma i margini resistono grazie ai costi? Cosa sapere Volkswagen registra 2 milioni di vendite nel primo trimestre con un calo del 6,9%. Shiseido registra una crescita del 58% (ma calano le vendite)Notizie contrastanti per il primo trimestre del 2026 di Shiseido. Il report pubblicato dall’azienda registra ... msn.com Shiseido, nel primo semestre utili in crescita a doppia cifra (+21%) ma ricavi in calo del 6%Shiseido tiene il margine, ma perde terreno sui ricavi. Nel primo semestre 2025 il gruppo beauty giapponese ha registrato una flessione del 6% delle vendite su base like-for-like, atte standosi a ... milanofinanza.it