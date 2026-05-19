Shakira contro il fisco spagnolo la rivincita | il maxi rimborso

Shakira ha ottenuto l'assoluzione nel procedimento legale contro il fisco spagnolo e riceverà un importante rimborso. La cantante era coinvolta in un'inchiesta per presunta evasione fiscale e ora la decisione giudiziaria ha confermato la sua innocenza. La vicenda riguarda alcuni anni di presunte irregolarità fiscali e si è conclusa con l'esito favorevole per l'artista. La notizia è stata diffusa da fonti di stampa italiane e internazionali, confermando la sua vittoria legale.

Shakira è stata assolta e ha vinto la sua battaglia contro il fisco. Avrà un maxi rimborso. Shakira ha vinto contro il fisco spagnolo. La cantante può finalmente mettere fine a una lunga e stancante parentesi e godersi la sua vittoria, dopo anni di problemi molto seri sotto questo punto di vista. Ecco tutti i dettagli. Shakira è pronta a mettere un punto su una lunga parentesi che riguarda un periodo difficile e delicato. La cantante è stata ufficialmente assolta dall’accusa di evasione fiscale del 2011 e ora dovrà ricevere un maxi risarcimento da 60 milioni di euro dall’Agenzia delle Entrate spagnola. La questione risale al 2011, l’anno in cui Shakira ha iniziato a frequentare Gerard Piqué, dopo l’addio ad Antonio del a Rua, trascorrendo più tempo a Barcellona, dove poi ha cresciuto i due figli nati da questa relazione. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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