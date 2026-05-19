Sfida per startupper in Finlandia | convinci gli investitori mentre sei immerso nel ghiaccio

Ogni anno a Oulu, in Finlandia, si tiene il Polar Bear Pitching, una competizione che mette alla prova gli startupper di tutto il mondo. Durante l’evento, i partecipanti devono presentare le loro idee di business mentre sono immersi in acqua ghiacciata. Gli investitori e gli imprenditori presenti ascoltano le proposte e valutano le possibilità di investimento. La sfida si svolge in un ambiente estremo che combina la presentazione di progetti innovativi con la resistenza fisica richiesta dal clima rigido.

Si chiama Polar Bear Pitching ed è un evento che si svolge ogni anno a Oulu, in Finlandia. Si tratta di una competizione in cui startup provenienti da tutto il mondo hanno la possibilità di presentare la propria idea a investitori e imprenditori immersi nell’acqua ghiacciata. Sul sito ufficiale dell’evento si legge che l’obiettivo è offrire «alle startup gli strumenti per dimostrare la loro resilienza e il loro impegno verso il mondo intero attraverso una piattaforma non convenzionale». Come funziona la sfida nell'”avanto”, il buco nel ghiaccio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Polar Bear Pitching (@polarbearpitch) Nato nel 2014, il Polar Bear Pitching ha ospitato, nel corso degli anni, più di 120 startup internazionali provenienti da oltre 25 Paesi. 🔗 Leggi su Open.online

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