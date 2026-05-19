Il sindaco di Settime ha annunciato di voler mettere alla prova il voto della cittadinanza, lasciando aperta la possibilità di cambiare direzione nel prossimo mandato. La discussione si concentra sui candidati che sosterranno il leader attuale e su come la scelta degli elettori possa incidere sulla gestione delle attività quotidiane delle famiglie locali. La campagna elettorale si svolge in un clima di tensione, con i cittadini che attendono di conoscere le posizioni dei vari candidati e le eventuali ripercussioni sulla vita di tutti i giorni.

? Domande chiave Chi sono i candidati che accompagneranno Musso nel nuovo mandato?. Come influirà il voto sulla gestione quotidiana delle famiglie di Settime?. Perché l'assenza di avversari sposta il dibattito sull'operato del sindaco?. Quali conseguenze avrà la scelta tra stabilità e cambiamento per il borgo?.? In Breve Voto amministrativo previsto per i giorni 24 e 25 maggio a Settime.. Lista Continuiamo include candidati Accomasso, Baudo, Callegher, Musso, Origlia e Carlo.. Elettori valutano l'operato dell'amministrazione gestita da Musso negli ultimi cinque anni.. Le urne di Settime si preparano per il voto amministrativo dei prossimi 24 e 25 maggio, quando i cittadini decideranno il futuro del comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Settime, il sindaco Musso sfida il voto: resta o cambia la rotta?

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