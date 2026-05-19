Seta | il servizio riparte con 77 milioni di passeggeri e un utile netto

Il servizio di trasporto pubblico gestito da Seta riprende l’attività con un totale di 77 milioni di passeggeri e un utile netto registrato. La società ha deciso di accantonare integralmente l’utile nelle riserve aziendali, senza distribuirlo come dividendi. Restano aperte alcune questioni riguardo alla gestione dell’incertezza legata al fondo nazionale, che potrebbe influenzare le future operazioni. La ripresa del servizio si accompagna a queste decisioni strategiche e alle preoccupazioni sulla stabilità finanziaria.

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