Seta | il servizio riparte con 77 milioni di passeggeri e un utile netto

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il servizio di trasporto pubblico gestito da Seta riprende l’attività con un totale di 77 milioni di passeggeri e un utile netto registrato. La società ha deciso di accantonare integralmente l’utile nelle riserve aziendali, senza distribuirlo come dividendi. Restano aperte alcune questioni riguardo alla gestione dell’incertezza legata al fondo nazionale, che potrebbe influenzare le future operazioni. La ripresa del servizio si accompagna a queste decisioni strategiche e alle preoccupazioni sulla stabilità finanziaria.

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? Punti chiave Come farà Seta a gestire l'incertezza del fondo nazionale?. Perché l'utile viene interamente accantonato nelle riserve aziendali?. Come influirà l'unificazione regionale sulla qualità dei bus locali?. Chi garantirà la continuità del servizio con i nuovi autisti?.? In Breve Utile di 23mila euro accantonato interamente a riserva per coprire costi variabili.. Chilometri percorsi dai mezzi risaliti verso la soglia dei 30 milioni.. Nuove assunzioni autisti gestite tramite l'Academy interna dell'azienda.. Servizio attivo nelle province di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.. L’assemblea dei soci di Seta ha dato il via libera all’unanimità al bilancio d’esercizio 2025, confermando un leggero utile di 23mila euro che l’azienda destinerà interamente alle riserve. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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