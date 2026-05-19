Servizio Civile Regionale presso la Procura della Repubblica di Arezzo

Il 19 maggio 2026, la Procura della Repubblica di Arezzo ha annunciato la partecipazione al bando di Servizio Civile Regionale della Regione Toscana. L'iniziativa prevede l'inserimento di nove giovani all’interno dell’ufficio, offrendo loro un’esperienza di formazione e di impegno civico nel settore della giustizia. I partecipanti avranno l’opportunità di assistere nelle attività quotidiane dell’istituzione, contribuendo a progetti e pratiche legate all’amministrazione della giustizia locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Arezzo, 19 maggio 2026 – La Procura della Repubblica di Arezzo partecipa al bando di Servizio Civile Regionale della Regione Toscana, offrendo a 9 giovani l'opportunità di vivere un'esperienza formativa e di cittadinanza attiva all'interno di un'istituzione della giustizia. I PROGETTI 1. Innovazione e supporto alla giurisdizione (4 posti) Supporto alle attività dei Pubblici Ministeri e delle segreterie penali, digitalizzazione dei fascicoli, gestione documentale e assistenza all'utenza, con particolare attenzione alla tutela delle vittime. 2. Innovazione e supporto agli Uffici Amministrativi della Procura (5 posti) Potenziamento dei servizi amministrativi, digitalizzazione dei processi, supporto agli sportelli informativi e miglioramento dell'accesso ai servizi per cittadini e Pubbliche Amministrazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Servizio Civile Regionale presso la Procura della Repubblica di Arezzo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco Discovery: Le Indagini sulla Famiglia Poggi e la SIT di Marco Sullo stesso argomento Leggi anche: Bando servizio civile regionale al Comune di Arezzo Servizio civile regionale, OpenCom apre quattro posti ad ArezzoQuattro giovani potranno trascorrere i prossimi dodici mesi nel cuore della progettazione europea. FIRENZE - Servizio Civile Regionale 2026: 44 posti disponibili nell’Ausl Toscana centro. Tra i progetti attivati Accogliere per curare: il Servizio Civile nella rete oncologica della Ausl Toscana centro, con sede presso l'ospedale S.Maria Annunziata. x.com Concorsi e riserva di posti per Servizio Civile Universale/Nazionale... E il Regionale? reddit Servizio Civile Regionale presso la Procura della Repubblica di ArezzoArezzo, 19 maggio 2026 – La Procura della Repubblica di Arezzo partecipa al bando di Servizio Civile Regionale della Regione Toscana, offrendo a 9 giovani l'opportunità di vivere un'esperienza formati ... lanazione.it Servizio Civile Regionale 2026: 44 posti all'Ausl Toscana centro, domande entro il 10 giugnoServizio Civile Regionale 2026: 44 posti all'Ausl Toscana centro tra Firenze, Prato, Empoli e Pistoia. Domande online entro il 10 giugno ... gonews.it