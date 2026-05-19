Servizio Civile Regionale presso la Procura della Repubblica di Arezzo

Da lanazione.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 maggio 2026, la Procura della Repubblica di Arezzo ha annunciato la partecipazione al bando di Servizio Civile Regionale della Regione Toscana. L'iniziativa prevede l'inserimento di nove giovani all’interno dell’ufficio, offrendo loro un’esperienza di formazione e di impegno civico nel settore della giustizia. I partecipanti avranno l’opportunità di assistere nelle attività quotidiane dell’istituzione, contribuendo a progetti e pratiche legate all’amministrazione della giustizia locale.

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Arezzo, 19 maggio 2026 – La Procura della Repubblica di Arezzo partecipa al bando di Servizio Civile Regionale della Regione Toscana, offrendo a 9 giovani l'opportunità di vivere un'esperienza formativa e di cittadinanza attiva all'interno di un'istituzione della giustizia. I PROGETTI 1. Innovazione e supporto alla giurisdizione (4 posti) Supporto alle attività dei Pubblici Ministeri e delle segreterie penali, digitalizzazione dei fascicoli, gestione documentale e assistenza all'utenza, con particolare attenzione alla tutela delle vittime. 2. Innovazione e supporto agli Uffici Amministrativi della Procura (5 posti) Potenziamento dei servizi amministrativi, digitalizzazione dei processi, supporto agli sportelli informativi e miglioramento dell'accesso ai servizi per cittadini e Pubbliche Amministrazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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