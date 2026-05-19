Servizio Civile quest' anno boom di domande nel Riminese | oltre 330 candidature per 182 posti

Da riminitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'edizione 2025 del bando nazionale per il Servizio Civile Universale, la provincia di Rimini ha registrato un numero elevato di domande presentate, con 338 richieste complessive. I posti disponibili sono 182, e il numero di candidature supera di gran lunga le opportunità offerte, arrivando a circa due per ogni posizione. Questa cifra riflette un interesse crescente tra i giovani della zona verso questa forma di impegno civico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La provincia di Rimini si distingue nell'edizione 2025 del bando nazionale per il Servizio Civile Universale con un risultato di rilievo: 338 domande complessive presentate a fronte di 182 posti disponibili, con un rapporto di quasi due candidati per ogni posizione attivata. I dati confermano una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

A Tale of Two Cities | Complete Edition 2/2 | Book 3 & Review | For Sleep

Video A Tale of Two Cities | Complete Edition 2/2 | Book 3 & Review | For Sleep

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Servizio Civile Universale, record di candidature: oltre 157mila domande per 66mila posti

Leggi anche: Servizio Civile Universale, da Campania oltre 36mila domande: tre volte i posti diponibili

servizio civile servizio civile quest annoServizio Civile Regionale, c'è tempo fino al 10 giugno 2026 per presentare la domandaC'è tempo fino alle 12 di mercoledì 10 giugno 2026 per presentare la candidatura al servizio civile regionale (SCR), l'iniziativa finanziata è dalla ... gonews.it

servizio civile servizio civile quest annoServizio civile regionale, OpenCom apre quattro posti ad Arezzo per giovani fra i 18 e i 29 anniDodici mesi di esperienza nella progettazione europea, assegno mensile di 507,30 euro. Candidature entro il 10 giugno ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web