Servizio Civile quest' anno boom di domande nel Riminese | oltre 330 candidature per 182 posti

Nell'edizione 2025 del bando nazionale per il Servizio Civile Universale, la provincia di Rimini ha registrato un numero elevato di domande presentate, con 338 richieste complessive. I posti disponibili sono 182, e il numero di candidature supera di gran lunga le opportunità offerte, arrivando a circa due per ogni posizione. Questa cifra riflette un interesse crescente tra i giovani della zona verso questa forma di impegno civico.

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