Servizio Civile quest' anno boom di domande nel Riminese | oltre 330 candidature per 182 posti
Nell'edizione 2025 del bando nazionale per il Servizio Civile Universale, la provincia di Rimini ha registrato un numero elevato di domande presentate, con 338 richieste complessive. I posti disponibili sono 182, e il numero di candidature supera di gran lunga le opportunità offerte, arrivando a circa due per ogni posizione. Questa cifra riflette un interesse crescente tra i giovani della zona verso questa forma di impegno civico.
La provincia di Rimini si distingue nell'edizione 2025 del bando nazionale per il Servizio Civile Universale con un risultato di rilievo: 338 domande complessive presentate a fronte di 182 posti disponibili, con un rapporto di quasi due candidati per ogni posizione attivata. I dati confermano una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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