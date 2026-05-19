Serie D girone H | i titoli sportivi di Nola e Normanna si trasferiscono altrove

Da ilsipontino.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Serie D del girone H, i titoli sportivi delle squadre Nola e Normanna sono stati trasferiti a nuove società. La Turris ha annunciato il ritorno in campo, mentre altre formazioni si preparano a nuove stagioni. Il trasferimento dei titoli implica che le società non continueranno a partecipare nel medesimo formato attuale, ma saranno sostituite da nuove realtà sportive. La situazione interessa diverse compagini che operano nel settore del calcio dilettantistico e professionistico.

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Riecco la Turris: il calcio a Torre del Greco riparte ufficialmente dopo il trasferimento del titolo sportivo del Nola 1925 (che ha vinto il playout contro l’Heraclea), un’operazione strategica che garantisce l’iscrizione immediata al prossimo campionato di Serie D per la. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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