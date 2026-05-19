Serie D girone H | i titoli sportivi di Nola e Normanna si trasferiscono altrove

Nella Serie D del girone H, i titoli sportivi delle squadre Nola e Normanna sono stati trasferiti a nuove società. La Turris ha annunciato il ritorno in campo, mentre altre formazioni si preparano a nuove stagioni. Il trasferimento dei titoli implica che le società non continueranno a partecipare nel medesimo formato attuale, ma saranno sostituite da nuove realtà sportive. La situazione interessa diverse compagini che operano nel settore del calcio dilettantistico e professionistico.

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