Serie D femminile Vdm Logisteel è già promossa Il ko non pesa sulla stagione

Da sport.quotidiano.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di Serie D femminile, Sabazia Ecosavona ha battuto Vdm Logisteel con il punteggio di 3-1, ottenendo anche la promozione già conquistata. La sfida si è conclusa con i set 25-16, 25-23, 20-25 e 25-18. Entrambe le squadre hanno schierato diverse giocatrici, tra cui Puddu, Parodi e Zucchi per Sabazia, mentre Vdm Logisteel ha comunque concluso la stagione senza influenze dalla sconfitta. La vittoria non ha modificato la posizione di promozione già raggiunta dalla squadra.

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Sabazia Ecosavona 3 Vdm Logisteel 1 (25-16 25-23 20-25 25-18) Sabazia: Puddu, Parodi, Zucchi, Rossi, Bevacqua, Simone, Assandri, Michero, Salomone, Falco, Garzoglio, Cortesi, Bugna, Deidda. All. Valle Logisteel: Parentini, Rossini, Della Bona, Posati, Cesqui, Pedrelli, Orlanducci, Mazzocca, Stirbu, Castagna, Salvi, Lucatelli, Mecherini, Zangani. All. Ferraro VADO LIGURE – La sconfitta nella finale regionale di Serie D femminile non scalfisce minimamente quanto di formidabile la squadra rossoblù ha saputo fare nell’arco di tutto il campionato. Nel dettaglio della gara di ritorno contro il Sabazia Ecosavona entra coach Luca Ferraro che non... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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