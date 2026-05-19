Serie D femminile Vdm Logisteel è già promossa Il ko non pesa sulla stagione

Nella partita di Serie D femminile, Sabazia Ecosavona ha battuto Vdm Logisteel con il punteggio di 3-1, ottenendo anche la promozione già conquistata. La sfida si è conclusa con i set 25-16, 25-23, 20-25 e 25-18. Entrambe le squadre hanno schierato diverse giocatrici, tra cui Puddu, Parodi e Zucchi per Sabazia, mentre Vdm Logisteel ha comunque concluso la stagione senza influenze dalla sconfitta. La vittoria non ha modificato la posizione di promozione già raggiunta dalla squadra.

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