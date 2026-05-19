Serie B1 le tenniste del Ct Vela Messina vincono a Verona e balzano in vetta

Le tenniste del Ct Vela Messina hanno ottenuto una vittoria per 4 a 0 contro l’At Verona nella quarta giornata della Serie B1 femminile di tennis. La squadra ha conquistato il primo successo in trasferta di questa stagione, salendo in vetta alla classifica. L’incontro si è svolto a Verona, con le atlete messinesi che hanno portato a casa tutti i punti disponibili. La vittoria ha permesso alle peloritane di raggiungere la posizione di testa nel campionato.

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