Serie B1 le tenniste del Ct Vela Messina vincono a Verona e balzano in vetta
Le tenniste del Ct Vela Messina hanno ottenuto una vittoria per 4 a 0 contro l’At Verona nella quarta giornata della Serie B1 femminile di tennis. La squadra ha conquistato il primo successo in trasferta di questa stagione, salendo in vetta alla classifica. L’incontro si è svolto a Verona, con le atlete messinesi che hanno portato a casa tutti i punti disponibili. La vittoria ha permesso alle peloritane di raggiungere la posizione di testa nel campionato.
Primo brindisi in trasferta del Ct Vela Messina nel campionato di Serie B1 femminile di tennis. Nella 4^ giornata della regular season, le peloritane hanno battuto l’At Verona con un perentorio 4 a 0. In virtù di questo risultato sono balzate in vetta al girone 2, assieme a Torres e Tc Milano. 🔗 Leggi su Today.it
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