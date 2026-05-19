Seriate chiama la Gaza | in biblioteca presentazione del progetto Acqua per la Palestina

Venerdì 22 maggio alle 20.45 nella biblioteca di Seriate si terrà un evento dedicato alla presentazione del progetto “Acqua per la Palestina”. L’iniziativa mira a sensibilizzare sull’importanza dell’approvvigionamento idrico e a promuovere iniziative di solidarietà. La serata prevede un incontro pubblico aperto a tutti, durante il quale verranno illustrate le attività previste e si discuterà delle problematiche legate all’accesso all’acqua nella regione. L’evento si svolge in un contesto di coinvolgimento comunitario e attenzione sociale.

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Venerdì 22 maggio alle 20.45 alla biblioteca di Seriate si terrà la presentazione del progetto “Acqua per la Palestina”. Alla tavola rotonda interverranno: Bruno Brolis, presidente di Mani Amiche; Francesca Ghirardelli, giornalista di Avvenire, e Hanin Soufan, scrittrice italo-palestinese. Modera Marco Sironi. “Nel contesto dell’ormai pluridecennale conflitto israelo–palestinese – si legge nella presentazionee del progetto – la Striscia di Gaza sta attualmente attraversando una grave crisi idrica conseguente alla distruzione di numerosi pozzi d’acqua, soprattutto nelle aree in cui si concentrano centri abitati e campi profughi. Inoltre, le... 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Leggi anche: "Perché l’Ucraina combatte", la presentazione del libro in biblioteca «Gaza – No Words», la Palestina a VeneziaMostra La Palestina non ha un padiglione alla Biennale d'arte, perché non è formalmente riconosciuta dall'Italia: colma il vuoto una intensa...