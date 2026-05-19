Serata omaggio a Serena Barone il Teatro Biondo ricorda l’attrice
Mercoledì 20 maggio alle ore 20, il Teatro Biondo di Palermo ospiterà una serata dedicata all’attrice Serena Barone, scomparsa improvvisamente il 5 maggio dell'anno precedente. L’evento si terrà nella Sala Strehler e rappresenta un momento di ricordo per l’attrice, che ha lavorato in teatro e televisione. La serata prevede un programma volto a rendere omaggio alla sua carriera e alla sua presenza nel mondo dello spettacolo. L’ingresso è aperto al pubblico.
Omaggio all’attrice Serena Barone, scomparsa improvvisamente il 5 maggio dello scorso anno, nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, mercoledì 20 maggio alle ore 20.30.Promossa dall’Associazione Museo Sociale Danisinni - Teatro Studio, dalla Compagnia Franco Scaldati e dall’Associazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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