Serata omaggio a Serena Barone il Teatro Biondo ricorda l’attrice

Mercoledì 20 maggio alle ore 20, il Teatro Biondo di Palermo ospiterà una serata dedicata all’attrice Serena Barone, scomparsa improvvisamente il 5 maggio dell'anno precedente. L’evento si terrà nella Sala Strehler e rappresenta un momento di ricordo per l’attrice, che ha lavorato in teatro e televisione. La serata prevede un programma volto a rendere omaggio alla sua carriera e alla sua presenza nel mondo dello spettacolo. L’ingresso è aperto al pubblico.

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