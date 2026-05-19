Senza il nuovo ospedale non avremo serie possibilità di attrarre professionisti
Un rappresentante delle istituzioni ha affermato che senza la realizzazione del nuovo ospedale non sarà possibile attirare professionisti qualificati nella zona. Ha aggiunto che l’obiettivo è creare un edificio che sia bello, accogliente e moderno, per favorire la presenza di personale specializzato. La dichiarazione sottolinea l’importanza di questa struttura per lo sviluppo del sistema sanitario locale, senza entrare nel merito di altre questioni o motivazioni.
«Se non costruiremo il nuovo ospedale, non avremo serie possibilità di attrarre professionisti. Perciò vogliamo un luogo bello, accogliente, moderno». Paola Bardasi, dg Ausl, ha parlato così in Consiglio comunale, in un dibattito organizzato per aggiornare la politica cittadina sul percorso verso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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