Dopo aver mancato la qualificazione in Champions League, il tecnico della Juventus si trova in uno stato di grande sconforto. Ieri ha scambiato messaggi con il presidente della società e, dopo il derby, è previsto un incontro tra i due. La perdita della competizione europea rappresenta un punto di svolta per il tecnico, che ora si trova a riflettere sul suo ruolo e sul futuro della squadra. La situazione rimane tesa e ancora da definire nei dettagli.

Trentacinque minuti, occhi incollati allo schermo, appunti da prendere e, soprattutto, errori da non ripetere: il giorno dopo la grande disillusione, la Juventus al gran completo è stata messa davanti alla tv dal suo condottiero Spalletti per rivivere, passaggio dopo passaggio, i primi trentacinque minuti del duello perso contro la Fiorentina. Errori ed orrori: l'ex ct azzurro ha segnato in rosso quasi ogni momento. Atteggiamento e cattivi pensieri: Lucio ha alzato i decibel per sintonizzare il gruppo su un derby da vincere ad ogni costo per evitare il pieno di rimpianti e rimorsi se dagli altri campi Champions dovessero arrivare notizie sorprendentemente positive per la causa bianconera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Senza Champions la sua missione alla Juve è fallita: Spalletti è "distrutto" e riflette

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Juventus-Champions: è ancora tutto aperto

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