Un uomo di 31 anni, accusato di aver causato una strage con un’auto lanciata sulla folla a Modena, rimane in carcere. La Procura ha convalidato il suo arresto, motivandolo con sospetti legati a terrorismo. La difesa ha presentato una richiesta per la revoca della misura cautelare, mentre l’uomo ha riferito di aver sentito “delle voci” prima dell’accaduto. La vicenda resta sotto osservazione, mentre le autorità proseguono le indagini.

Convalidato l’arresto del 31enne accusato di strage dopo l’auto sulla folla a Modena. Non ha risposto nel merito di quanto accaduto sabato pomeriggio nel centro di Modena, quando con l’auto si è lanciato contro i passanti provocando otto feriti, ma durante l’udienza di convalida ha compiuto un gesto che ora potrebbe diventare centrale nelle indagini: ha consegnato i codici di sblocco del cellulare agli investigatori. È uno dei dettagli emersi dopo la decisione del giudice per le indagini preliminari che ha convalidato l’arresto di Salim El Koudri, il 31enne accusato di strage con l’aggravante delle lesioni gravissime, confermando anche la custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Sentivo delle voci’, Salim El Koudri resta in carcere: la scelta della Procura sul terrorismo e la richiesta del legale

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