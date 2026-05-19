Sentenza choc del tribunale di Bolzano | Chi è accanto al guidatore ubriaco paga metà del risarcimento

Il tribunale di Bolzano ha emesso una decisione che sta attirando molta attenzione: chi si trova vicino a un guidatore ubriaco sarà responsabile per metà del risarcimento in caso di incidente. La sentenza si basa sul presupposto che la persona accanto al conducente non poteva ignorare lo stato di alterazione. La decisione ha suscitato reazioni di vario tipo nel settore legale e tra gli osservatori, generando un dibattito sulla responsabilità e sui limiti di copertura in simili circostanze.

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“Non poteva non sapere”. E’ questo il principio di una sentenza del tribunale di Bolzano destinata a far discutere. Chi è accanto al posto di guida di un’auto condotta da un ubriaco deve pagare la metà del risarcimento. La sentenza. La decisione riguarda un incidente stradale avvenuto nel 2018, in cui il conducente era sotto l’effetto di alcol. Il Tribunale ha applicato la ratio per cui il passeggero, pur non guidando, non può limitarsi a fare da semplice spettatore se è consapevole dello stato d i ubriachezza del conducente, ma deve assumersi una parte della responsabilità dei danni causati Q uesta interpretazione si allinea a un precedente pronunciamento della Corte di Cassazione del 2025 su un fatto specifico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sentenza choc del tribunale di Bolzano: “Chi è accanto al guidatore ubriaco paga metà del risarcimento” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ten Minute Stories by Algernon Blackwood Sullo stesso argomento Chi sale in auto con un ubriaco è in concorso di colpa: la sentenza di BolzanoChi sale in macchina con un guidatore ubriaco , in caso di incidente, va incontro a un concorso di colpa . Bolzano, sale in auto con un ubriaco: risarcimento dimezzato dopo l'incidente mortaleChi accetta di salire in macchina con un conducente ubriaco può perdere parte del diritto al risarcimento in caso di incidente. Pakistan, tribunale approva matrimonio fra minorenne cristiana rapita e musulmano | La sentenza chocE' choc la sentenza di un tribunale del Pakistan che ha dato per valido un matrimonio fra una minorenne cristiana rapita e un 30enne musulmano E’ una sentenza choc quella di un tribunale del Pakistan, ... ilsussidiario.net Ciro Grillo, oggi la sentenza: la violenza sessuale, le domande choc, il lutto improvviso del presidente del collegio Contu. Tutta la vicenda, tappa per tappaSi torna in aula oggi, alle 10.30, con il collegio del Tribunale di Tempio Pausania regolarmente composto da tre magistrati che, fino ad oggi, hanno condotto il processo per violenza sessuale di ... ilmattino.it