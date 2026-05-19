Sentenza choc del tribunale di Bolzano | Chi è accanto al guidatore ubriaco paga metà del risarcimento

Da secoloditalia.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale di Bolzano ha emesso una decisione che sta attirando molta attenzione: chi si trova vicino a un guidatore ubriaco sarà responsabile per metà del risarcimento in caso di incidente. La sentenza si basa sul presupposto che la persona accanto al conducente non poteva ignorare lo stato di alterazione. La decisione ha suscitato reazioni di vario tipo nel settore legale e tra gli osservatori, generando un dibattito sulla responsabilità e sui limiti di copertura in simili circostanze.

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“Non poteva non sapere”. E’ questo il principio di una sentenza del tribunale di Bolzano destinata a far discutere. Chi è accanto al posto di guida di un’auto condotta da un ubriaco deve pagare la metà del risarcimento. La sentenza. La  decisione  riguarda  un  incidente  stradale  avvenuto  nel  2018,  in  cui  il  conducente  era  sotto  l’effetto  di  alcol.  Il  Tribunale  ha  applicato la ratio per cui  il  passeggero,  pur  non  guidando,  non  può  limitarsi  a  fare  da  semplice  spettatore  se  è  consapevole  dello  stato d i  ubriachezza  del  conducente,  ma  deve  assumersi  una  parte  della  responsabilità  dei  danni  causati   Q uesta interpretazione  si  allinea  a  un  precedente  pronunciamento  della  Corte  di  Cassazione  del  2025 su un fatto specifico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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