Senigallia | Tantucci punta sul welfare e l’esperienza per il Sen much

A Senigallia, Tantucci si concentra su un nuovo approccio al welfare locale, puntando sull’esperienza maturata nel settore pubblico. Tra le proposte spicca l’introduzione di misure specifiche per il congedo obbligatorio dei padri, con l’obiettivo di favorire una maggiore partecipazione familiare. Le sue idee si basano su un percorso di lavoro passato nel settore pubblico, che mira a migliorare i servizi e le politiche sociali nel territorio. La discussione si concentra sulle modalità per attuare queste iniziative e sui possibili impatti sul benessere della comunità.

? Domande chiave Come può l'esperienza nel settore pubblico cambiare il welfare locale?. Quali misure concrete propone per il congedo obbligatorio dei padri?. Perché l'orientamento lavorativo diventa uno strumento di emancipazione sociale?. Come influenzerà la tutela del verde urbano la vita cittadina?.? In Breve Esperienza quarantatré anni tra settore privato e amministrazione pubblica regionale.. Lavoro come tutor presso Centro per l'Impiego di Senigallia dal 2001.. Proposta congedo di maternità obbligatorio per i padri e supporto alle donne.. Tutela del verde urbano, del mare e della montagna locale.. Giancarla Tantucci punta la sua candidatura per la lista Senigallia Cambia – Cambia Senigallia – Avs basandosi su un percorso lavorativo lungo quarantatré anni tra il settore privato e l’amministrazione pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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