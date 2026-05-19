Senato La Russa onora Pannella | ‘Un interlocutore autentico

Il presidente del Senato ha reso omaggio a un politico storico, sottolineando il suo ruolo come interlocutore autentico. La dichiarazione è avvenuta in occasione di un evento ufficiale, dove sono stati ricordati i contributi di questa figura alle dinamiche politiche nazionali. La relazione tra i due leader si basa su un confronto diretto e su un rispetto reciproco consolidato nel tempo. La cerimonia si è svolta in un clima formale, con interventi che hanno evidenziato il ruolo di questa personalità nel panorama politico.

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