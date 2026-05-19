Al Senato si discute di come contrastare la fuga dei giovani attraverso miglioramenti nelle opportunità di casa e lavoro. Un rappresentante ha presentato richieste specifiche, chiedendo interventi concreti per favorire l’accesso alla prima abitazione e creare nuove occasioni di impiego. La discussione si concentra sulle proposte di riforma e sulle misure necessarie per trattenere i giovani nel proprio territorio, evitando così l’emigrazione verso altre regioni o paesi.

? Domande chiave Come possono casa e lavoro fermare la fuga dei giovani?. Quali riforme concrete propone Gen P al Senato?. Perché il mercato del lavoro attuale spinge i ragazzi all'estero?. Chi deve garantire il diritto all'abitare per le nuove generazioni?.? In Breve Alessandra Innocenti e Monosilio Livio presentano le istanze presso la senatrice Mariolina Castellone.. Progetto co-finanziato dal ministero dell’Ambiente nell'ambito della Strategia nazionale per lo Sviluppo sostenibile.. Focus su Sud Italia per contrastare l'emigrazione forzata e la crisi della cittadinanza.. Proposte su scuola e territorio mirano a ridurre l'astensionismo tramite democrazia diretta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senato, Gen P chiede casa e lavoro per fermare l’emigrazione giovanile

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Stratégies et trahisons, la chute de la Gauche française

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