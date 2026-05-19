Seminario UA sul movimento antimanicomiale in Italia 1965-1978
Un seminario si è svolto recentemente, focalizzandosi sul movimento antimanicomiale in Italia tra il 1965 e il 1978. L’evento ha preso spunto dal libro di Claudia Melli, pubblicato nel 2023, che analizza le vicende di quel periodo. Tra gli interventi, sono intervenuti l’autrice stessa e un ex professore. L’iniziativa ha approfondito le attività e le prospettive del movimento durante quegli anni, evidenziando aspetti storici e sociali legati alla questione delle strutture psichiatriche.
Seminario che prende spunto dal libro:Memorie sparpagliate a proposito del movimento antimanicomiale in Italia 1965-1978 di Claudia Melli(ETS, 2023)Interventi di Claudia Melli (Autrice) Manlio Iofrida (già prof. di filosofia della storia, Università di Bologna)Il seminario si terrà Lunedì 25. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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