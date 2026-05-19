Selvaggia Lucarelli non potrà recarsi negli Stati Uniti poiché il suo ESTA è stato respinto. La motivazione ufficiale non è stata comunicata, ma il mancato rilascio impedisce l’ingresso nel paese. La giornalista aveva ricevuto un invito per partecipare a un evento, ma ora si trova impossibilitata a partire. La decisione riguarda esclusivamente il suo documento elettronico, senza altre indicazioni o dettagli aggiuntivi.

Selvaggia Lucarelli ha rivelato su Instagram di essersi vista rifiutare l’Esta per andare negli Usa, “nonostante l’impegno lavorativo, i biglietti aerei emessi e i rapporti commerciali con gli Stati Uniti”. La creatrice della newsletter Vale tutto era stata invitata al primo forum organizzato da Substack a New York. La Storia di Selvaggia Lucarelli sull'Esta per l'America rifiutato Perché Selvaggia Lucarelli sarebbe dovuta partire per gli Usa Cos'è l'Esta e a chi e perché può essere rifiutato . 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Selvaggia Lucarelli non può andare a New York, Esta non concesso dagli Usa: quando può venire rifiutato

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