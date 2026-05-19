Self accettazione con l’Asl Toscana Centro | cambia l’accesso alle prestazioni

Da oggi, nell’Asl Toscana Centro, è possibile usufruire del servizio di self accettazione presso vari ospedali della regione. Questa nuova modalità permette ai cittadini di gestire autonomamente l’arrivo per visite ed esami, evitando di passare dagli sportelli e semplificando il processo di accesso alle prestazioni sanitarie. La procedura, attivata in diverse strutture, mira a rendere più fluido e ordinato il percorso dei pazienti durante la prenotazione e l’ingresso alle strutture sanitarie.

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TOSCANA– La self accettazione Asl Toscana centro è attiva in diversi ospedali del territorio e consente ai cittadini di gestire in autonomia l’arrivo per visite ed esami, riducendo i passaggi agli sportelli e rendendo più ordinato l’accesso alle prestazioni. Il servizio non elimina gli sportelli tradizionali, che restano disponibili per chi ha bisogno di assistenza o preferisce il contatto diretto con il personale. La nuova modalità affianca i percorsi già esistenti e punta a distribuire meglio i flussi all’interno delle strutture sanitarie. Attraverso totem e canali digitali, gli utenti possono completare alcune operazioni legate all’accettazione senza attendere necessariamente il proprio turno allo sportello. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Self accettazione con l’Asl Toscana Centro: cambia l’accesso alle prestazioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Quanto guadagnano dirigenti e primari della Asl Toscana CentroNon sono i vertici dell’azienda quelli che guadagnano di più nell’Asl Toscana Centro. Dipendente di ospedale dell'Asl Toscana Centro arrestato per assenteismoUn dipendente dell'Asl Toscana Centro, che lavorava nell'ospedale di Pescia, in provincia di Pistoia, è stato arrestato nei giorni scorsi per... Self accettazione, ecco dove si può fare nell'Asl Toscana CentroRidurre l’attesa allo sportello e rendere più ordinato l’accesso alle visite. La self accettazione nasce con questo obiettivo e rappresenta uno strumento ... gonews.it Da 12 a 3 Asl. L’esperienza della nuova Ausl Toscana Nord-OvestLe sfide nel proceso di aggregazione riguardano soprattutto l'appropriatezza nell’utilizzo delle risorse per raggiungere il più elevato livello professionale, la garanzia per il cittadino di ricevere ... quotidianosanita.it