sei ritratti nascosti e al femminile per capire il cuore di un genio

Sue Roe ricostruisce gli intricati legami tra il pittore e le sue amate e odiate muse. Da Fernande Olivier a Jacqueline Roque passando per Dora Maar: le relazioni e i tradimenti dietro una vita d’arte Hidden portraits è il titolo originale dell’opera di Sue Roe tradotta per Einaudi da Federica Aceto con Le sei donne che amarono Picasso: un’operazione che eleva quello che è il sottotitolo, nell’edizione inglese, a titolo in quella italiana. Un’operazione non anodina, perché mette subito in chiaro qual è il soggetto di questo saggio che in sei capitoli, un prologo, un epilogo, un apparato di note e i ringraziamenti di rito – niente immagini, solo evocate da accuratissime descrizioni di quadri e foto – arriva a sfiorare le 300 pagine (per euro 20). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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